«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в первом матче четверть финала Кубка Гагарина

Фото: пресс-служба ХК Авангард.

Омский «Авангард» на домашнем льду 17 марта в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Рид Буше и Арсений Грицюк. У гостей шайбу забросил Семен Кошелев.

«Авангард» вышел вперед в серии до четырех побед – 1-0. Второй матч четверть финала Кубка Гагарина пройдет также в Омске 19 марта.

По итогам регулярного сезона КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах, «Металлург» с 83 очками стал пятым.

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