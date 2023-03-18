В Омске УК «АртКлинингДомострой» вязала под крыло еще три кирпичные двухэтажки на 5-й Северной

Фото: ЧП Омск.

Омская мэрия продолжает работу с домами, брошенными управляющими компаниями. 17 марта 2023 года на сайте администрации города вышло постановление за подписью мэра Сергея Шелеста: для трех многоэтажек Центрального округа назначена УК.

Среди них - две кирпичных двухэтажки 1958-1959 года постройки, расположенные в одном дворе на 5-й Северной под номерами 203в, 205а и 205в.

Обслуживанием этих домов будет заниматься ООО «АртКлинингДомострой». Как сообщает «СуперОмск» недавно компанию обязали заниматься аварийной хрущевкой 1953 года постройки по адресу Волго-Донской, 6.

- Компания обслуживает свыше 120 объектов, часть из них расположена за пределами города, - сообщает источник.

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