В Омске дом на 6-й Станционной для переселенцев из ветхих квартир строят с отставанием в графике

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске строительство многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья идёт с отставанием от графика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили стройплощадку дома на 6-й Станционной. Возводимая здесь многоэтажка предназначена для переселенцев из ветхого жилья. На объекте были выявлены факты отставания от графика строительных работ. Прокуратура приняла меры реагирования в отношении застройщика, чтобы сроки исполнения контракта не были сорваны.

- В зоне особого внимания - объект по улице 6-я Станционная, где возводится жилье для переселенцев из аварийных домов. К сожалению, подрядчику, ООО «ДСК-3», пока не удается наверстать наметившееся отставание от графика производства работ. Вместе с прокурором Омска Павлом Валерьевичем Поповым потребовали от руководителя подрядной организации Александра Петровича Макарова увеличить количество занятых на этом объекте специалистов. Резервы у компании имеются. Понимание на словах есть, что будет на деле – увидим. Если в ближайшее время динамика не изменится, то примем необходимые и жесткие меры. Наша задача – обеспечить завершение строительства дома в срок, - сообщил градоначальник в соцсетях.

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