Для мировых омских судей построят новое здание по улице Рокоссовского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на улице Рокосссовского, 18 планируют построить здание для мировых судей, об этом стало известно на конференции судей в Омском областном. В текущем году будет готов проект и смета, в следующем - приступят к строительству. Общая площадь здания - 4 тысячи квадратных метров.

Ранее председатель Омского облсуда Петр Трапезников обратил внимание не только на нехватку помещений, но и нехватку кадров.

С октября 2021 года штат облсуда увеличили на 22 консультанта. В марте 2022-го число гражданских служащих выросло еще на 23 и составило 375 человек. А в этом году добавили еще 23 консультанта.

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