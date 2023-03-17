Омский мэр Сергей Шелест поздравил с профессиональным праздником работников «Тепловой компании»

Фото: Сергей Сапоцкий.

В преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства - 19 марта - работникам омской муниципальной «Тепловая компания» организовали торжество. Поздравить коллектив - 1 640 человек - в ДК «Сибиряк» пришли высокие гости - мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко, первый зам мэра, директор профильного департамента Евгений Фомин и другие руководители крупных предприятий теплоэнергетической отрасли региона.

Фото: Сергей Сапоцкий.

- Выражаю вам слова благодарности от лица омичей, которые получают тепло и горячую воду от источников «Тепловой компании», — сообщил Шелест в своем приветствии. — Вы настоящая команда профессионалов, которая уже более полувека (!) работает на благо города и его жителей. Да, были очень сложные времена, и сегодня есть масса вопросов, которые нужно решать, но мы сделаем все, для изменения ситуации к лучшему.

Сергей Николаевич отметил, на предприятии нет равнодушных, сегодня здесь работают люди, по-настоящему преданные своему делу, готовые в любую погоду, невзирая на объективные и субъективные трудности, давать омичам тепло.

Кроме того, Шелест обратил внимание, что впереди у коллектива - уйма работы. Градоначальнику вместе с сотрудниками муниципальной компании придется вскоре пройти сложный путь модернизации и выхода из точки убыточности.

- В 2023 году нам предстоит: выполнить амбициозные планы по ремонту и реконструкции тепловых сетей; увеличить мощности для подключения новых потребителей, обновить производственный автопарк и, самое главное, - обеспечить профессиональный рост команде предприятия, - согласился руководитель «Тепловой компании» Владимир Дмитриев.

Фото: Сергей Сапоцкий.

После сотрудники МПТК получили Почетные грамоты и благодарственные письма администрации города и минэнерго. Ветеранам предприятия вручили небольшие подарки.