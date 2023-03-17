Губернатор Омской области Бурков встретился с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в наш регион совместно с губернатором Омской области Александром Бурковым посетил крупнейшие пищевые предприятия и Омский государственный аграрный университет.

Глава федерального министерства побывал в лабораториях ОмГАУ, где ведут анализ качества хлебобулочной продукции и зерна, а также посетил образовательно-производственные кластеры университета.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Дмитрию Патрушеву представили уникальные разработки университета, в частности инновационные сорта полевых культур с содержанием полезных веществ — яровая мягкая пшеница, фасоль, нут, чечевица, полба, лен и рапс. Главе Минсельхоза РФ также рассказали, что к 2025 году на базе вуза и предприятий-партнеров будет внедрена отечественная технология управления животноводческими фермами с применением цифровых двойников. Это позволит не только упростить контроль за здоровьем животных, но и повысит качество молока.

О перспективах развития агропромышленного комплекса Омской области министру рассказал глава региона Александр Бурков.

— Мы производим продукции больше, чем потребляем внутри региона. Поэтому можно сказать, что мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны. В последние годы мы фиксируем колоссальный рост экспортных поставок омской сельхозпродукции — объём продаж вырос на четверть. Сегодня мы нацелены на Китай, Киргизию, Казахстан, Таджикистан. В регионе есть всё необходимое для наращивания экспорта сельхозпродукции в страны Азии: земля, научная и образовательная база. В регионе действует один из лучших сельскохозяйственных вузов страны — Омский аграрный университет. У нас развитый агропромышленный комплекс. Параллельно с этим мы формируем новый сектор экономики — транспортно-логистический. Сейчас ведём работу по созданию хаба для взаимных поставок сельхозпродукции с партнерами из дружественных государств, — поделился Александр Бурков.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Министр сельского хозяйства также побывал на двух крупных в регионе пищевых производствах — Любинском молочноконсервном комбинате и заводе «Хлебодар», занимающемся производством различных видов хлебобулочной продукции.

— В целом, если говорить о ситуации в АПК, то она положительная. Омская область в Сибирском федеральном округе занимает лидирующие позиции по зерновым, производству овощей и картофеля, в рамках животноводства регион сохраняет лидерство по производству масла, как сливочного, так и растительного, — отметил Дмитрий Патрушев.