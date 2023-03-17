На Ленинградском мосту в Омске демонтировали тротуары и перильные ограждения

Департамент строительства администрации Омска сообщил подробности о ходе капремонта Ленинградского моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В видимой части моста сейчас идет демонтаж элементов сооружения, а в «теле» — работы в районе опор.

- Силами подрядчика полностью разобрана контактная троллейбусная сеть, вынесены металлические барьерные парапеты и перильные ограждения, разобрано асфальтобетонное покрытие тротуара, демонтированы пешеходные плиты, часть карнизных балок и железобетонных консолей тротуара, - уточнил заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

В первом пролёте завершено устройство сплошного настила по нижнему поясу балок и сверление отверстий под консоли смотровых ходов. У цоколя второй опоры ведётся пескоструйная очистка и подготовка поверхности к ремонту. Как отметили в подрядной компании ООО «СтройТраст», основные работы проводят в «теле» моста.

- Продолжаем устраивать сплошной настил по нижнему поясу балок и сверлить отверстия под консоли смотровых ходов в двух других пролетах - №№ 2 и 3, — рассказал заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. — В зоне строительного городка изготавливаем металлоконструкции смотровых ходов и вспомогательные сооружения для разборки бетона плиты и оголения арматурных выпусков.

В планах на ближайшее время — монтаж изготовленных консолей смотровых проходов и специальных вспомогательных сооружений и устройств для разборки бетона опорных плит, устройство сплошного настила по нижнему поясу балок в пролетах 3 и 4, а также демонтаж кабелей связи и мачт освещения в районе мостового полотна.

- Завтра в ночь перекроем мост и зайдём с аварийно-восстановительным ремонтом двух полос, по которым пока идет движение транспорта, — добавил Шестаков.

Напомним, капремонт Ленинградского моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и завершится до 31 мая 2024 года. С 15 февраля подрядчик вышел на объект, приступив к частичному перекрытию моста для движения транспорта. С тех пор работы ведутся круглосуточно, в соответствии с установленным графиком, в них задействованы порядка 40 человек. Весной-летом количество строителей увеличится до 154, будут привлекать силы субподрядчиков.