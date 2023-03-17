За последнюю неделю в Омске почти на 10% подешевели свежие огурцы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 7 по 14 марта в Омске на 9,3% подешевели свежие огурцы. Аналогичная тенденция наблюдается ежегодно. В департаменте городской экономической политики Администрации Омска напомнили, что мониторинг средних цен проводится по 68 наименованиям товаров повседневного спроса (из них 48 продовольственных и 20 непродовольственных).

- Цены исследуются в 25 сетевых магазинах города (супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Дарим Вкус», «Ярче», «Океан», «Сытная площадь», гипермаркеты «Лента», «Победа», «О'КЕЙ», торговые комплексы «Дачный», «Лаптевский», «Темп», «Брег», «Гулливер», «На Серова», магазины «Фасолька», «Привет+», «ОДА» и др.). Также при обобщении данных учитываются данные Омскстата, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С наступлением весны огурцы постепенно дешевеют, так как их начинают массово выращивать в тепличных хозяйствах, считают в ведомстве. Далее, в течение лета стоимость огурцов и помидоров постепенно снижается и становится минимальной, к концу лета аналогичные тенденции возникают по ценам на картофель, морковь, лук.

В целом цены на продукты из потребкорзины в этот период снизились, не изменились или изменились незначительно на 51 товар из 68.

- Ни на один товар из перечня цены не выросли более чем на 4,3 %, - резюмировали в ведомстве.

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