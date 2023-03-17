Мэр Омска Сергей Шелест проверил готовность дорожников к паводку в Ленинском округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня, 17 марта, мэр Омска Сергей Шелест и председатель Горсовета посетили ДЭУ Ленинского округа и проверили готовность техники к борьбе с паводком.

Как рассказал начальник ДЭУ Василий Корнюш, на данным момент для борьбы с паводком были сформированы четыре специализированные бригады. Ежедневно работают 30 единиц спецтехники.

На территории Ленинского округа расположена 81 зона возможного подтопления. Из 76 из них были вывезены более 21 тысячи кубометров снега.

— На безвозмездной основе оказывается помощь с вывозом снега семьям мобилизованных, ветеранам, одиноким пенсионерам, проживающим в частном секторе, отрабатываются все обращения граждан. Ответственные службы стараются выполнить все противопаводковые мероприятия в срок не только в Ленинском, но и в других округах Омска, — поделился в своем телеграм-канале градоначальник.

Отметим, как утверждают в мэрии, с улиц города на специализированные полигоны были вывезены более 780 тысяч кубометров снега.

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