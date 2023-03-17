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НовостиОбщество17 марта 2023 9:50

В Омском районе пройдут похороны 38-летнего местного жителя, погибшего в ходе СВО

Мужчина погиб на передовой при исполнении воинского долга 26 февраля этого года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: паблик администрации Дружинского сельского поселения во «ВКонтакте».

Фото: паблик администрации Дружинского сельского поселения во «ВКонтакте».

В Омском районе пройдет церемония прощания с 38-летнем Дмитрием Василенко, погибшем 26 февраля 2023 года в зоне проведения СВО. Информация об этом появилась в паблике администрации Дружинского сельского поселения во «ВКонтакте».

— Василенко Дмитрий родился 7 января 1987 года в с. Мельничное Омского района. Учился в Мельничной основной общеобразовательной школе. Окончил «Омский колледж профессиональных технологий», — говорится в сообщении.

Василенко был посмертно награжден Медалью за отвагу.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет завтра, 18 марта, с 12:00 до 13:00 у памятника в селе Мельничное.