В Омской области к 20 марта резко похолодает до -26 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. В начале следующий недели столбик термометра может опустится до -26 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 18 марта, погода в Омске, как и в области, будет еще теплой и весенней. Ночью ожидается от -6 до -11, при натекании облачности до -1 градуса. Днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов. Местами во второй половине дня возможны осадки в виде снега и дождя. ветер юго-западный, западный. Его скорость составит от 4 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 19 марта, синоптики прогнозируют похолодание. Так, ночью похолодает до -5...-10, при прояснении до-16 градусов. Возможны снег и дождь. Днем -5...-10 градусов. Осадки прекратятся. Ветер северный, северо-западный со скоростью до 20 метров в секунду.

Новая рабочая неделя начнется с морозов. В понедельник, 20 марта, ночью столбик термометра покажет -15...-20 градусов. При прояснении будет еще холоднее — до -26 градусов. Днем -6...-11, лишь местами до -1 градуса. Осадков в течение суток не ожидается. В ночные часы в отдельных районах Омской области возможны туманы. Ветер северо-западный, юго-западный. Его скорость составит от 3 до 11 метров в секунду. В последующие дни потепления ждать не стоить.

На дорогах сохранится гололедица. Пешеходам и водителям стоит будь предельно внимательными.

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