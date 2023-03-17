Прокуратура потребовала сделать переход у парка Победы доступным для маломобильных омичей

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Омская прокуратура провела проверку и установила, что подземный переход около остановки «Парк Победы», соединяющий одноименный парк и «Птичью гавань», недоступен для маломобильных граждан.

В надзорном ведомстве также отметили, что перейти проезжую часть на участке от Ленинградского моста до пересечения с улицей Суворова каким-либо иным способом нет возможности: обычного наземного пешеходного перехода там просто нет.

По результатам проверки прокурор города Павел Попов внес представление об устранении выявленных нарушений вице-мэру Евгению Фомину. Исполнение работ проконтролирует ведомство.

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