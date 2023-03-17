Омская область получит 3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов получит Омская область. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Жуков.
- Средства планируется направить на обновление дорожной инфраструктуры, приобретение новых троллейбусов и решение задач по строительству логистического парка, - уточняют в пресс-службе правящей партии.
К слову, решение о выделении средств было принято на Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.
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