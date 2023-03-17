Бесплатные автобусы развезут омичей по домам после праздника «Крымская весна»

После праздника «Крымская весна» омичей по домам развезут бесплатные автобусы. Об этом сообщает региональный минстрой.

Концертная программа запланирована с 17.30. Бесплатный концерт Вики Цыгановой начнется в 19.00.

По окончании мероприятия будут поданы автобусы, которые поедут по пяти направлениям: до остановок ул. Гашека, ул. Бархатовой, ул. 21-я Амурская, пос. Солнечный и в микрорайон Ясная Поляна.

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