В Омске отпразднуют девятую годовщину «Крымской весны»

Фото: Минспорта Омской области
Девятую годовщину «Крымской весны» отпразднуют в Омске 18 марта. Об этом сообщает региональный минспорта.
Праздничные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Красная звезда». На празднике будут работать спортивные и культурные локации, фотозоны и викторины
Продлится всё действо до 19:00, после чего начнется бесплатный концерт Вики Цыгановой.
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