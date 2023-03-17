В Омске отпразднуют девятую годовщину «Крымской весны»

Фото: Минспорта Омской области

Девятую годовщину «Крымской весны» отпразднуют в Омске 18 марта. Об этом сообщает региональный минспорта.

Праздничные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Красная звезда». На празднике будут работать спортивные и культурные локации, фотозоны и викторины

Продлится всё действо до 19:00, после чего начнется бесплатный концерт Вики Цыгановой.

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