Карантин по бешенству введен в Калачинском районе Омской области до 13 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 13 мая в Калачинском районе Омской области введен карантин по бешенству. Указ о введении ограничений подписал и.о.губернатора Дмитрий Ушаков.

Карантин будет действовать на территории населенного пункта Новый Ревель и в радиусе двух километров от него. Территорию, на которой введён ы ограничения, не могут посещать посторонние лица, находиться на ней разрешено только специалистам ветеринарной службы. Также запрещено завозить в деревню и на карантинную территорию животных, восприимчивых к вирусу бешенства.

Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофу.

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