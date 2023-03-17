Армен Залибекян из Москвы построил в Омске газовую заправку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газовую заправку построил в Омске Армен Залибекян из Москвы. Об этом сообщает мэрия города.

Департамент архитектуры выдал ООО «Валуевский БетКом» разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на улице Коммунальная, 10. Площадь объекта составляет 688,7 «квадратов», а мощности - 500 автомобилей в стуки.

Отметим, что заправка предназначена для подготовки природного газа до качества моторного топлива, его сжатия (компримирования) и заправки газобалонных автомобилей пассажирского и грузового транспорта.

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