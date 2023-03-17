Суд аннулировал продажу причала в Усть-Ишимском районе Омской области

Фото: Эдуард Абрамов

Продажу причала в Усть-Ишимском районе Омской области аннулировал суд. Об этом сообщили в прокуратуре.

Напомним, федеральное имущество реализовали местные власти. Покупателем стала коммерческая компания, которая наняла частника демонтировать объект. Тему вовремя подняли местные жители, поэтому история дошла до прокуратуры.

Оказалось, ликвидация причала могла бы принести печальные последствия: под воду ушли бы жилые дома.

- Причальная стенка продана без каких-либо обременений обязательствами по ее использованию и сохранению как гидротехническое сооружение, - сообщили в областной прокуратуре.

Ко всему, по итогам проведенной работы вынесено представление омскому Росимущества и подан иск на районную администрацию. Сами торги были признаны недействительными.

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