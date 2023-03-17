Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский не стал комментировать слухи о визите силовиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Слухи о визите силовиков не стал комментировать ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Как отмечает издание, по одной из версий обыски прошли на рабочем месте и по месту жительства ректора. Однако сам Маевский отреагировал на вопрос корреспондента спокойно.
- Эту информацию я комментировать не буду, но если есть вопросы по поводу университета, обращайтесь. Конечно, я продолжаю работу ректора, – подчеркнул руководитель политеха.
Между тем, пока подтверждения и опровержения информации о ситуации силовики не дают.
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