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НовостиОбщество17 марта 2023 3:11

Общегородской субботник в Омске пройдет 15 апреля

Начало весенних санитарных работ - 10 апреля
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 апреля состоится общегородской субботник. Соответствующий документ подписан мэром Сергеем Шелестом.

Весенний месячник чистоты стартует 10 апреля и завершится 7 мая. Аккурат к празднованию Дня Победы город должен преобразиться после зимы.

Вторая дата общегородской санитарной очистки запланирована на 7 октября. Осенью областной центр будут убирать с 11 сентября по 8 октября.

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