Общегородской субботник в Омске пройдет 15 апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
15 апреля состоится общегородской субботник. Соответствующий документ подписан мэром Сергеем Шелестом.
Весенний месячник чистоты стартует 10 апреля и завершится 7 мая. Аккурат к празднованию Дня Победы город должен преобразиться после зимы.
Вторая дата общегородской санитарной очистки запланирована на 7 октября. Осенью областной центр будут убирать с 11 сентября по 8 октября.
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