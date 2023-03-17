Общегородской субботник в Омске пройдет 15 апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 апреля состоится общегородской субботник. Соответствующий документ подписан мэром Сергеем Шелестом.

Весенний месячник чистоты стартует 10 апреля и завершится 7 мая. Аккурат к празднованию Дня Победы город должен преобразиться после зимы.

Вторая дата общегородской санитарной очистки запланирована на 7 октября. Осенью областной центр будут убирать с 11 сентября по 8 октября.

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