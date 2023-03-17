Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ от Омской области

Фото: соцсети Владимира Лифантьева (слева)
Членом Общественной палаты РФ от Омской области стал Владимир Лифантьев. Заседание федерального органа произошло 16 марта.
На этот пост претендовала еще одна представительница региона - директор ГТРК «Иртыш» Елена Моренис. Но ей предпочли именно экоблогера и активиста Ориса Брута - псевдоним Лифантьева.
К слову, Владимир Лифантьев входит в состав Общественной палаты Омской области и является членом комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности и комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.
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