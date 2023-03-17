Михаил Рагулин назначен начальником полиции города Омска

Фото: УМВД России по Омской области

Начальником полиции города Омска назначен Михаил Рагулин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Личному составу новый руководитель был представлен глава регионального УМВД Вячеслав Крючков. На этом же заседании было объявлено о назначении замначальника по оперативной работе регионального МВД.

В этой структуре новым руководителем стал Николай Сергеев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru