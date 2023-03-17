Михаил Рагулин назначен начальником полиции города Омска

Фото: УМВД России по Омской области
Начальником полиции города Омска назначен Михаил Рагулин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Личному составу новый руководитель был представлен глава регионального УМВД Вячеслав Крючков. На этом же заседании было объявлено о назначении замначальника по оперативной работе регионального МВД.
В этой структуре новым руководителем стал Николай Сергеев.
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