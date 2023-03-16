В выходные - 18 и 19 марта - Омскую область зальют дожди

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этих выходных Омскую область снова накроют обильные осадки. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют по региону мокрый снег и дождь.

В субботу18 марта 2023 года по Омску и области ожидается плюсовая температура – от +1 до +6 градусов, с дождем и мокрым снегом.

Осадки сохранятся и в ночь на воскресенье 19 марта 2023 года, а днем температура уже понизится, и составит от -5 до -10 градусов, а при прояснении – до -16 градусов. Осадки прекратятся.

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