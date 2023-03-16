В марте омский городской бюджет прибавит 2,5 млрд рублей

На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета стало известно об увеличении городской казны в марте на 2,5 млрд рублей. По словам директора департамента финансов мэрии Ольга Илютикова, 2 млрд 152 млн рублей предназначены на ликвидацию свалок.

– Мы получили подтверждение на текущий финансовый год. Напомню, что общая сумма контрактов на ликвидацию четырех свалок – более 8 млрд рублей. Также получили подтверждение на сумму более 40 млн рублей на увеличение зарплаты советников директоров школ, которые сейчас введены в штат, получили дополнительные средства на организацию питания в начальных классах. Всего в бюджете предусмотрено более 657 млн рублей на питание школьников, - разложила по полочкам Илютикова.

За счет возврата остатков субсидий перераспределят еще 147 млн рублей, которые будут направлены на капремонт гимназии №88.