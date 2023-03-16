Автомобилистам Омска могут разрешить пользоваться выделенными полосами в отведенное время

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На комитете омского горсовета по транспортной инфраструктуре депутаты обсудили организацию выделенных полос для общественного транспорта. Как отметил глава дептранса мэрии Вадим Кормилец, в городе выделенные полосы действуют на Карла Маркса, Интернациональной, Гагарина, Лукашевича и Красном Пути. Общая их протяженность составляет почти 6 км. Еще одна - почти 3 км - появится на Богдана Хмельницкого.

- В текущем году по улице Богдана Хмельницкого предусматриваем мероприятия по организации выделенной полосы. Суммарная протяженность составит 2 км 772 м, – сообщид глава дептранса.

В то же время омские водители зачастую нарушают устаноленные правила и выезжают на запретную для них полосу.

В связи с этим председатель комитета Юрий Арчибасов предложил накладывать штрафы по камерам видеофиксации. А также позволить автомобилям ездить по выделенным полосам в определенное время, главное - не в часы пик. Знаки же - дополнить указанием временного интервала.

Депутата не поддержали. Появилось мнение, что водители будут нарушать еще чаще. А общественный транспорт встанет в пробках. Еще раз к этому вопросу вернутся в мае.