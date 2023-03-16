В Азово Омской области 110 воспитателей детских садов отправили на психиатрическую экспертизу

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В Омской области после вмешательства региональной прокуратуры на психиатрическое освидетельствование были направлены 110 воспитателей детских садов в Азовском немецком национальном районе. Дело в том, что при прокурорской проверке были выявлены нарушения трудового законодательства и закона об образовании. Ранее работодатель проигнорировал это обязательство. Причиной названо отсутствие необходимого финансирования.

- Проверка показала, что работодателем не обеспечено проведение данных процедур в отношении работников указанных организаций в виду отсутствия необходимого финансирования. Непрохождение такой процедуры может привести к несвоевременному выявлению психиатрических противопоказаний, создающих угрозу безопасности несовершеннолетних, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура вознамерилась исправить ситуацию и подала иск в суд с требованием обязать дошкольное учреждение провести психиатрическое освидетельствование. Азовский районный суд Омской области удовлетворил его. Судебное решение уже исполнено — 110 сотрудников детских садов прошли эту обязательную процедуру.