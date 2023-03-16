За 2022 год в омских автобусах поймали только 116 безбилетников

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На заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры чиновники мэрии и депутаты обсудили вопрос об увеличении штата контролеров в общественном транспорте. Глава дептранса Вадим Кормилец давно об этом говорит.

– Только контрольная служба в состоянии обеспечить стабильную экономическую деятельность предприятия. У некоторых омичей почему-то есть мысль, что можно проехать бесплатно, – сообщил Кормилец.

В прошлом году 18 контролеров выявили в транспорте 116 безбилетников - возможно, что при столь небольших показателях увеличивать количество контролеров экономически нецелесообразно.

– Исходя из этой информации, я не очень понимаю экономическую целесообразность введения контролеров, потому что около 20 контролеров за год поймали 116 безбилетников. Вклад в выручку предприятия составит тысячи три? А сколько мы потратили на их содержание? Нет достаточной информации и цифр, чтобы понять, насколько необходимо увеличивать число контролеров и кошмарить пассажиров, – передает слова депутата Королькова РИА Омск-информ.

Вадим Кормилец пояснил, что контролеры занимаются дообилечиванием пассажиров и количество выявленных зайцев – это только те случаи, когда омичи наотрез отказались оплачивать проезд. Статистики по количеству пассажиров, которые были дообилечены контролерами, нет. Если контроль убрать, то ежегодное количество зайцев будет расти.

- При этом контролеры, которые существуют сейчас, не могут наложить штраф, – отметил председатель комитета Юрий Арчибасов.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет от 350 рублей.