Омские власти обсудили цифровую доступность мобильной связи стандарта 4G/LTE в селах и деревнях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как доложил министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко, в 2021 году качественным сигналом сети интернет обеспечены жители в ауле Сегизбай и деревне Роза Долина Азовского немецкого национального района, деревне Чучкино, ауле Бельсенды-Казах и деревне Агафоновка Горьковского района, деревне Усть-Тамак в Знаменском районе, деревне Евсюки и хуторе № 12 Исилькульского района, деревне Коготово в Колосовском районе, посёлке Новгородцево в Крутинском районе, селе Рязаны в Муромцевском районе, деревне Добрянка и Каменка Полтавского района, селе Саратовка в Седельниковском районе, деревне Курляно-Дубовка в Тарском районе, деревне Кипо-Кулары в Тевризском районе, селе Белоглазово в Тюкалинском районе, посёлке Борки и селе Слободчики Усть-Ишимского района, деревне Тусказань в Большереченском районе, деревне Зеленовка Омского района.

В деревне Ольховка Черлакского района, деревне Королевка Омского района, Новой деревне Кормиловского района также введут в эксплуатацию еще три базовые станции. Местные жители получили возможность пользоваться всеми возможностями мобильной сети 2G и 4G: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с и другими цифровыми сервисами. До этого в населенных пунктах не было даже стабильной голосовой связи.

Губернатор Александр Бурков поручил держать на постоянном контроле вопрос обеспечения доступности мобильной связи, отметив при этом, что «качественная сотовая связь и быстрый интернет сейчас уже стали базовыми потребностями человека».

За последние два года в Омской области установили более чем 170 базовых станций. В планах на 2023 год за счет федерального и регионального бюджетов обеспечить качественными услугами связи более 40 населенных пунктов.

Напомним, в рамках Федерального проекта Минцифры России Программа по устранению цифрового неравенства стартовала в 2014 году и распространяется на населенные пункты численностью от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более, чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.