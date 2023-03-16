Стало известно, какие зарплаты выдавали руководителям муниципальных предприятий горадминистрации в 2022 году

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На сайте омской администрации обнародовали данные о зарплатах руководителей муниципальных предприятий в 2022 году - руководителей парков, УДХБ, рынков, предприятий сферы ЖКХ.

Больше всех в этот период зарабатывал директор муниципальной «Тепловой компании» Владимир Дмитриев — 249,4 тысяч рублей в месяц. У директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства Галины Зурнаджан зарплата составила 217 тысяч рублей. Гендиректор «Муниципальных рынков» Александр Алгазин получал в 2022 году 163 тысячи рублей в месяц.

У директора Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Михаила Морозова заработок в прошлом году составлял 129 тысяч рублей. Заработок директора муниципального приюта для животных Евгения Вольфа в 2022 году составил 103 тысячи рублей.

У руководителей двух банных МУПов зарплата составила от 81 до 95 тысяч рублей в месяц.