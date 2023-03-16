Россельхознадзор: в магазины Омской области попало больше 300 тонн сомнительного по качеству молока

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В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что в марте через некую фирму ООО «Рукс» в оборот ввели больше 323 тонн готовой молочной продукции неизвестного происхождения и качества. По адресу регистрации псевдо-молочного предприятия на самом деле находятся склады.

- С целью недопущения дальнейшего оборота молочной продукции неизвестного происхождения площадка ООО «Рукс» признана фантомной, - добавили в ведомстве.

Информация о выявленном нарушении была направлена в правоохранительные органы и УФНС. Напомним, что предприятия-призраки, или фейки - не редкость в системе молокопереработки.