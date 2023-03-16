Омский губернатор Бурков сообщил о привлечении в регион 2 млрд на модернизацию инженерных сетей

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Сегодня, 16 марта, правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. Только в 2023-2024 годах на ее реализацию Омская область получит 2,2 миллиарда рублей.

Благодаря программе в Омской области будут модернизированы 48 объектов коммунальной инфраструктуры — 14 объектов в сфере водоснабжения и 34 объектов в сфере теплоснабжения. Планируется замена 11,2 километров водопроводных и 87,6 километров тепловых сетей на территории Омска и девяти муниципальных районов области. Это позволит улучшить качество жизни омичей и предоставляемых им коммунальных услуг.

— За последние несколько лет мы последовательно обновляем коммунальную инфраструктуру, и поддержка федерального бюджета играет в этом вопросе большую роль. Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — одна из наших ключевых задач. Региональная программа, поддержанная Маратом Шакирзяновичем, открывает большие возможности для этого. Мы вошли в неё с максимально возможным количеством объектов. Уверен, что благодаря запланированным мероприятиям мы уже в ближайшее время увидим позитивные перемены в сфере ЖКХ, — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам Марата Хуснуллина, правительственная комиссия одобрила восемь проектов региональных программ по обновлению коммунальной инфраструктуры. Благодаря им в ближайшие годы в стране будут модернизированы и приведены в порядок 100 объектов и 12 тысяч километров сетей тепло- и водоснабжения.

Отметим, в Омской области в последние годы были построены новые водопроводные сети, что помогло обеспечить чистой и качественной водой жителей сельской местности.