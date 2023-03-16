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НовостиЭкономика16 марта 2023 12:12

Омский мэр Шелест подписал очередное соглашение с меценатом, на этот раз - по школе № 37

Ремонт старейшей в городе школы № 37 проведут на средства нового мецената Иосифа Дроботенко
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале, что последующий ремонт старейшей в городе школы № 37 проведут на средства нового мецената Иосифа Дроботенко. В здании заменят окна и отремонтируют крыльцо.

- Искренне благодарен ему за решение бескорыстно помочь учебному заведению. Школе исполнилось 145 лет. А сегодня в её истории открылась новая страница. Тронут тем, с какой любовью педагогический коллектив и ученики относятся к сохранению культурного наследия, патриотической работе. В музее есть даже дореволюционные экспонаты, — сообщил Сергей Шелест.

Отметим, что на последнем заседании горсовета мэрия отметила заслуги четырех меценатов города. Возможно, один из них будет удостоен звания почетного мецената.