Омский экоблогер Владимир Лифантьев вошел в состав федеральной Общественной палаты от региона

Фото: Общественная палата Омской области.

В Общественной палате Омской области состоялось пленарное заседание, на котором был избран представитель от Омской области в Общественную палату Российской Федерации.

Среди общественников провели тайное голосование, которые выбрали представителем своих интересов омского экоблогера Владимира Лифантьева. Помимо того что он входит в региональную Общественную палату 5-го созыва, он также является членом Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», районной молодежной организации «За нами будущее» Омского муниципального района Омской области и общественного движения «Дыши! Омск».

В восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации войдут представители от 87 регионов России. Лифантьев сможет отстаивать интересы региона на федеральном уровне.