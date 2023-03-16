В омской полиции назначили двух новых руководителей

Николай Сергеев. Пресс-служба полиции Омской области.

16 марта 2023 года начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков в ходе оперативного совещания представил личному составу заместителя начальника полиции УМВД России по Омской области полковника полиции Николая Сергеева и заместителя начальника УМВД России – начальника полиции УМВД России по городу Омску полковника полиции Михаила Рагулина, сообщает пресс-служба ведомства.

О назначенцах известны основные факты биографии. Так Николай Сергеев родился 3 июня 1975 года в Горно-Алтайске. Службу в органах внутренних дел проходит с 1992 года. В 1996 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Правоведение». С 8 мая 2020 года занимал должность начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.

Михаил Рагулин родился 10 ноября 1983 года в городе Омске. Службу в органах внутренних дел проходит с 2001 года. В 2007 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». С 2013 года проходил службу в отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску сначала в должности заместителя начальника, а в последствии и начальника отдела. В 2018 году возглавил отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску.