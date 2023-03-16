Схема движения изменилась на перекрестке Энтузиастов и Нефтезаводской в Омске

В случае нарушения правил проезда - штраф 1500 рублей.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В Омске на перекрестке Энтузиастов и Нефтезаводской изменилась схема движения. Об этом сообщает городская администрация.
Теперь при движении со стороны улицы Доковской с левой полосы можно только поворачивать налево, а с правой ехать как прямо, так и направо.
- Решение о перераспределении транспорта было принято по результатам анализа интенсивности транспортного потока, проведенного в связи с многочисленными обращениями граждан, – отметили в мэрии.
В случае нарушения правил проезда водителя ждет штраф – 1500 рублей.
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