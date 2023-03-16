Три человека пострадали в ДТП на улице Красный Путь в Омске

Фото: Госавтоинспекция

В Омске на улице Красный Путь в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне около 10 часов вечера. Водитель УАЗа ехал по улице Красный путь со стороны 7-й Северной в направлении улицы Берёзовой. Рядом с домом № 143 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобили Toyota Opa, под управлением 47-летнего мужчины, и Renault Logan – за рулем 47-летний омич. После столкновения Renault Logan врезался в металлический забор.

После столкновения медики госпитализировали водителя «Логана» и 13-летнего мальчика. Также под наблюдением врачей находится пассажирка Toyota Opa.

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