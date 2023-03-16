Актриса омского театра ищет очевидцев ДТП, где погиб ее отец

Фото: стоп-кадр видео «ОмскРегион»

Очевидцев смертельного ДТП ищет омская актриса Кристина Лапшина. Об этом сообщает «ОмскРегион».

Инцидент произошел 7 марта на улице Мельничной. На пешеходном переходе был сбит мужчина. Как оказалось, это отец актрисы.

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, что на земле лежит мужчина, а рядом стоит автомобиль «Лада» с разбитым лобовым стеклом. Свидетели происшествия рассказывали, что мужчина переходил дорогу через пешеходный переход, где его и сбила легковушка.

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