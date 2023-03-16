Омск потратит 40 миллионов рублей на патриотическое воспитание школьников

Фото: Иван МАКЕЕВ
На патриотическое воспитание школьников 40 миллионов рублей потратит администрация города Омска. 16 марта на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Горсовета внесли изменения в городскую казну. Сообщает «Город55».
Указанная сумма будет направлена на зарплаты советников директора по воспитанию. У этих специалистов будет 13 направлений работы.
Отметим, что изменения в бюджет будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании депутатов Омского городского Совета.
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