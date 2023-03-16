Омский НПЗ успешно прошел проверку соответствия требованиям в сфере экологии, качества продукции и безопасности

Аудиторы встретились с сотрудниками предприятия, проверили рабочую документацию и проанализировали работу ключевых подразделений Итоги проверки показали полное соответствие требованиям в сфере экологии, качества продукции, безопасности и охраны труда. Были отмечены высокие результаты экологической модернизации производства.

Строительство новых комплексов и внедрение лучших природоохранных практик позволило предприятию сократить воздействие на окружающую среду на 40%. К 2025 году планируется снизить его еще 25%.

- Омский НПЗ совершенствует управление производственными процессами и системно внедряет природоохранные технологии. Забота об окружающей среде — это безусловный приоритет в работе предприятия. Все наши проекты развития производства повышают эффективность и помогают сократить воздействие на экологию», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Аудиторами был отдельно отмечен вклад ОНПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Совокупный объем инвестиций «Газпром нефти» в ходе модернизации на ОНПЗ превышает 135 млрд рублей.

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