Авиакомпания Red Wings с 29 марта возобновит прямые рейсы из Омска в Астану

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская авиакомпания Red Wings с 29 марта возобновит прямые рейсы из Омска в столицу Казахстана — Астану. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Улететь из Омска в Астану и в обратном направлении можно будет дважды в неделю — по средам и пятницам. Рейсы будут выполнять самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Отметим, продажи билетов уже открыты. Согласно информации на сайте авиакомпании, перелет по маршруту Омск-Астана с датой вылета 29 марта обойдется в 6910 рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru