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НовостиОбщество16 марта 2023 5:45

Авиакомпания Red Wings с 29 марта возобновит прямые рейсы из Омска в Астану

Улететь в столицу Казахстана можно будет по средам и пятницам
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская авиакомпания Red Wings с 29 марта возобновит прямые рейсы из Омска в столицу Казахстана — Астану. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Улететь из Омска в Астану и в обратном направлении можно будет дважды в неделю — по средам и пятницам. Рейсы будут выполнять самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Отметим, продажи билетов уже открыты. Согласно информации на сайте авиакомпании, перелет по маршруту Омск-Астана с датой вылета 29 марта обойдется в 6910 рублей.

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