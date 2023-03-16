В Омской области отремонтировали 112 километров трассы, ведущей к туристическим местам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с 2018 года отремонтировали более 100 километров дороги Омск-Муромцево-Седельниково, ведущей к туристическим местам.

За последние 5 лет на средства, выделенные из федерального бюджета, были полностью отремонтированы 80 километров трассы. По государственной программе «Развитие транспортной системы Омской области» — 32 километра.

Отметим, по автодороге Омск-Муромцево-Седельниково добраться до берега Драверта, скалы «Чертов палец» в Горьковском районе, а также до известных пяти озере в Окуневе.

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