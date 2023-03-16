Омича приговорили к 10 месяцам исправительных работ за незаконную охоту на косуль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области суд вынес приговор 50-летнему жителю областного центра. Он был признан виновным в незаконной охоте на косуль.

Как было установлено в суде, 27 августа 2022 года омич, находясь в охотничьих угодьях вблизи села Талбакуль Колосовского района, при помощи карабина застрели двух косуль. Разрешения на охоту у мужчины не было. Ущерб животному миру от его действий составил 240 тысяч рублей.

Задержали охотника-нелегала сотрудники ГИББД совместно с охотинспекторами. При осмотре автомобиля подсудимого было обнаружено мясо животных.

Свою вину в совершения преступления мужчина не признал и пояснил, что мясо косули нашел в лесу. Кроме того, он не стал возмещать причиненный ущерб.

Суд приговорил омича к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а также постановил взыскать с него 240 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и конфисковать принадлежащий ему карабин.

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