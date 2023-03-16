В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали четыре случая заболевания корью

Причиной заражения детей мог стать отказ матери поставить им прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с начала 2023 года были зарегистрированы четыре случая заболевания корью, один из них подтвержден лабораторными исследованиями.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших 2 взрослых и 2 ребенка. Все они не были привиты вакциной против кори.

— Первые заболевшие (2 взрослых) приехали из Томска, где были в контакте с родственником, больным корью. Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели 2 ребенка из домашнего очага, — уточнили в ведомстве.

Сейчас единственным надежным средством обезопасить себя от кори является своевременная вакцинация.

Отметим, рост случаев кори специалисты отмечают и в других региона. Так, в Самарской области это связывают с потоком мигрантов из стран Средней Азии.

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