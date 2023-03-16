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НовостиПроисшествия16 марта 2023 3:54

В Омской области мужчина едва не убил 22-летнего парня металлической сечкой

Молодого сельчанина с травмами головы доставили в больницу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Накануне в ОМВД России по Горьковскому поступило сообщение из больницы, куда доставили 22-летнего местного жителя с множественными травмами головы.

Как выяснили оперативники, увечья молодому сельчанину нанес 52-летний неоднократно судимый мужчина. Рецидивист после застолья с спиртным набросился на парня с металлической сечкой и несколько раз ударил его по голове.

Отметим, сечка — это инструмент для рубки и шинкования таких продуктов, как капуста или мясо.

В отношении 52-летнего мужчины правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступление изъято.

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