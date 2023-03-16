В центре Омска нашли 13-летнего мальчика, который исчез в среду утром

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске нашли 13-летнего школьника, который пропал накануне. Мальчик утром в среду, 15 марта, на Старой Московке сел в автобус, следующий в направлении центра города. С тех пор он не выходил на связь.

Как сообщили в пресс-службе полиции, этой ночью омичи обнаружили подростка на улице Ленина и передали сотрудниками ведомства.

— Предварительно, в отношении него противоправных действий не совершалось, — уточнили правоохранители.

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