В Омской области в начале марта взлетел спрос на дворников

Зарплаты, которые предлагают соискателям, отнюдь не радуют. К слову, средняя зарплата в Омской области по официальной статистике 46 564 рубля. Правда? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области резко вырос спрос на дворников на фоне мартовского потепления. Как отмечают аналитики портала поиска вакансий hh.ru, в регионе наблюдается дефицит представителей этой профессии.

Так, за первую половину марта количество вакансий для дворников по сравнению с аналогичным периодом в феврале взлетело на 78%. Примечательно, что чаще всего предлагают подобную работу заведения общепита и розничные сети — 13% и 8% от всего объема открытых вакансий в регионе.

Подавляющее большинство (78%) работодателей предлагают трудоустройство на полный рабочий день. В 87% случаях на работу готовы взять омичей без опыта работы.

Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в Омской области, составляет 22,3 тысячи рублей. Отметим, как следует из последних данных Омскстата, средняя зарплата в Омской области (период с января по декабрь 2022 года) — 46 564 рубля.

Желающих устроиться дворником в Омской области мало: на одну вакансию приходится в среднем 0,8 резюме. 72% соискателей — женщины, а оставшиеся 28% — мужчины.

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