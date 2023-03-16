45% омичей признались, что выпивают в день больше трех чашек кофе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал поиска вакансий «Зарплата.ру» и онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu провели опрос и выяснили, как часто и зачем омичи пьют кофе.

Ни дня без чашки кофе (даже нескольких) не могу провести 45% омичей. Еще 47% признались, что пьют его периодически, если в этом есть необходимость.

От 1 до 2 чашек горячего напитка в день выпивают 47% опрошенных. От 3 до 4 чашек ежедневно — 45%.

Почти половина омичей (49%) предпочитают употреблять дозу кофеина в первой половине дня — утром перед работой и днем до обеда. У 32% респондентов его чашка заменяет полноценный завтрак. При это 33% поделились, что у них на работе есть либо кофемашина, либо растворимый кофе.

61% опрошенных рассказали, что на кофе у них в месяц уходит в среднем до 1 тысячи рублей, еще 34% назвали сумму в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей.

61% тратят на кофе в месяц до 1 тысячи рублей, еще 34% - от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Жители Омска рассказали, зачем они пьют кофе. Самые популярные ответы: для ощущения бодрости (68%), из любви к напитку (65%), для поднятия настроения (37%), для улучшения самочувствия (20%). Еще 20% признались, что употребляют кофеин за компанию с коллегами, а у 17% выпить чашку стало привычкой.

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