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НовостиОбщество16 марта 2023 1:25

Прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь уйдет в отставку

Глава окружной прокуратуры собирается отправиться в заслуженный отпуск после 30 лет работы в ведомстве
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор Центрального округа Владимир Голубь в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на источники.

По информации издания, Голубь намерен уйти на пенсию. Он уже подписал заявление по собственному желанию.

Отметим, Владимир Голубь проработал в надзорном ведомстве более 30 лет. На пост прокурора Центрального округа он был назначен в мае 2019 года.

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