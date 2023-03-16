28 марта омская ТПП проведет семинар по госзакупкам

28 марта 2023 года ТПП Омской области проводит семинар для предпринимателей на тему «Актуальные вопросы участия в государственных и муниципальных закупках».

Мероприятие реализуется по заказу минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Спикерами выступят представители УФАС России по Омской области, Главного управления контрактной системы Омской области, Департамента контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, Университета инновационных технологий образования КЛАСТЕР.

Эксперты представят обзор актуальной нормативной базы, ответят на вопросы слушателей, а также дадут обоснованные рекомендации по разрешению проблем в сфере проведения и участия в закупках.

В программе:

Дата и время проведения: 28 марта 2023 года с 10:00 до 13:00 часов.

Место проведения: «ОГОНБ имени А.С. Пушкина» 644043, г. Омск, улица Красный путь, 11, (зал президентской библиотеки).

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ БЕСПЛАТНОЕ!

Необходима предварительная регистрация по ссылке:

https://forms.yandex.ru/cloud/64100e7d5056903647683ad1/

Координатор проекта: Кичигина Ирина Александровна, тел. 25-31-59, 25-43-50.