Стало известно, кто разработает для Омска проекты капремонта моста 60 лет ВЛКСМ и Комсомольского моста

Фото: 2ГИС.

Департамент строительства администрации Омска сообщил о завершении электронных торгов, в ходе которых стали известны разработчики проектной документации и выполнения проектно-изыскательских работ в рамках капитального ремонта двух старейших мостов города. Речь о Комсомольском мосту через реку Омь и 60 лет ВЛКСМ через Иртыш. Победителями признаны ООО «Интермост» и ООО «Мост», муниципальные контракты с подрядными организациями будут заключены на суммы 17,2 млн и 40,3 млн рублей соответственно. - В перечень работ по капремонту войдут ремонт опор мостов и их пролётных строений, в том числе окраска металлоконструкций, восстановление бетонных поверхностей. Также будут проведены работы по замене мостового полотна, системы водоотведения и деформационных швов, — уточнили в ведомстве. — На стадии проектирования будут детально уточнены технические решения по капитальному ремонту объектов, например, в части тротуарных плит, перильного и барьерного ограждения, архитектурной подсветки, освещения и многого другого. Добавим, что разработать проекты и выполнить проектно-изыскательные работы подрядчики должны в срок до 20 декабря 2023 года. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, оба общества зарегистрированы в столице России.

ООО «Мост» работает на рынке больше 8 лет, занимается не только проектированием, но и строительством автодорог, реставрацией зданий, которые являются памятниками культуры и др.

ООО «Интермост» зарегистрировано в Москве 6 лет назад. Общество также имеет лицензию на работу с памятниками культуры и истории. Но вот остальные виды деятельности уходят в информационную сферу.

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